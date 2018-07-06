Рим, 6 июля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Италия больше не будет осуществлять закупку истребителей F-35, в производистве которых она участвует вместе с союзниками по НАТО, заявила 6 июля итальянский министр обороны Элизабетта Трента.

U.S. Department of Defense F-35

По ее словам, сначала предполагалось сократить закупки новых американских истребителей, однако штрафы за такой ход слишком высоки.

«Исходя из анализа, который мы сделали, сократить закупки стоит дороже, чем сохранить. Мы больше не будем закупать F-35» — сказала Элизабетта Трента в эфире телеканала La7.

Как сообщало, в составе ВВС Италии на данный момент имеется 10 таких истребителей, в то время как программа подразумевает закупку 90 истребителей F-35.

«С политической точки зрения, это позволит увеличить объемы инвестиций, в частности, в европейские проекты», — отметила Трента.

Как сообщало ИА REGNUM, американский истребитель пятого поколения F-35 является самым дорогостоящим в истории авиастроения.