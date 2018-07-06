Киев, 6 июля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. В текущем году украинская полиция зафиксировала шесть случаев нападения на цыганские таборы, заявил глава нацполиции Украины Сергей Князев 6 июля во время встречи с послами стран G7, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862

«В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три — в Киеве, два — Львовская область, одно — в Тернопольской», — заявил чиновник.

Князев также уточнил, что всего на Украине существует 3100 цыганских табора, где проживает в общей сложности 100 тыс. человек.

Напомним, 24 июня под Львовом было совершено первое нападение на цыганский табор, закончившееся гибелью одного из его жителей. Ещё до завершения расследования, украинские политики поспешили обвинить во всем Россию

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