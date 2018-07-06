Москва, 6 июля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. После проигрыша сборной Бразилии сборной Бельгии в Казани, этот матч, как сообщало ИА REGNUM, закончился со счётом 1:2, на чемпионате мира в России остались только европейские сборные. В первом полуфинале встретятся Франция и Бельгия, а во втором — победители матчей Россия — Хорватия и Швеция — Англия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фан-зона на Воробьевых горах

Можно ли делать из этого определённые выводы? Полагаю, что да. И бразильцы, и аргентинцы, и те же колумбийцы играют преимущественно в европейских чемпионатах. Там собраны лучшие игроки мира. И это повышает уровень не только чемпионатов, но и игроков национальных европейских сборных.

К тому же важен фактор аутентичности. Ведь те же сборные Франции, Англии, Бельгии собраны из людей разных национальностей. В отличие от южноамериканских сборных. В составе сборной Франции, например, в стартовом составе выходят только три этнических француза. Футбол глобализируется — и глобализация побеждает.