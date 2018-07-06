Лондон, 6 июля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Правительство Британии обнародует официальный документ о позиции Лондона на переговорах с ЕС по вопросу Brexit на следующей неделе, заявила 6 июля британский премьер-министр Тереза Мэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Отмечено, что консультации членов британского правительства по согласованию базовой стратегии переговоров о Brexit шли несколько часов в почти секретном режиме. Их участники даже сдали мобильные телефоны.

«На следующей неделе мы опубликуем официальный документ, в котором будет детально представлен план возвращения контроля над нашими финансами, законами и границами», — заявила Тереза Мэй по итогам этих консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о выходе Британии из Евросоюза продолжаются с лета 2017 года однако до сих пор не достигнуто никаких определенных результатов.