Казань, 6 июля, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Матч в Казани между сборными Бразилии и Бельгии напоминал латиноамериканский сериал, коими нас щедро потчевали в девяностые.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар и судья Бьорн Кюйперс

Лихое начало. Особенно для Бразилии, пропустившей на этом чемпионате мира в первых четырёх играх всего один мяч, а тут бельгийцы забили за полчаса сразу два. В первом случае постарался Фернандиньо, который, неудачно вынося мяч из вратарской после углового Насера Шадли, плечом срезал его в угол своих ворот. А потом бельгийцы провели свою фирменную вертикальную атаку — и Кевин де Брюйне показал всем, как надо забивать непробиваемому Алисону.

Второй гол особенно показателен. Бразильцы в первом тайме выглядели растерянными, деконструированными, и связано это было с отсутствием из-за перебора жёлтых карточек опорного полузащитника Каземиро. Этот игрок ключевой в нынешней сборной Тите. Его пентакампеонам очень и очень не хватало.

В тайме втором мы увидели уже правильную Бразилию: размашистые атаки, нестандартные решения. Особенно выделялся левый защитник Марсело. Но гол бразильцы забили лишь на 76-й минуте матча: Ренато Аугосто головой замкнул шикарный наброс Фелиппе Коутиньо, заставившего вспомнить фирменные передачи Ривелино. Вскоре Аугусто должен был забивать вновь, но, пробив на технику, не попал в угол ворот. Вообще бразильцы в этом матче очень много промахивались — причём самым дурацким и непростительным способом.

Самый верный момент для взятия ворот Тибо Куртуа имел всё тот же Фелиппе Коутиньо. Неймар, прорвавшись по левому флангу, где он затерзал своего одноклубника по «ПСЖ» Тома Менье, выкатил мяч Коутиньо, точно велфер, но — как не попал игрок «Барселоны»? Нет ответа. Ни у Неймара, ни у Коутиньо. А в конце матча уже от удара самого Неймара бельгийцев спас вратарь Тибо Куртуа.

Что ж, сериал заканчивается печально: бразильцы плачут. А горче всех, наверное, рыдает Неймар, мечтавший, что этот чемпионат будет его имени. Но — не сложилось. Матч с бельгийцами бразильцы проиграли сами, забив автогол и совершив полдесятка дурацких промахов.

На ЧМ-2018 сборные, где много внимания уделяется одному человеку, проигрывают. Так было с Аргентиной Месси. Так было с Португалией Роналду. Так произошло и с Бразилией Неймара. Бельгийцы же, как предсказывало ИА REGNUM в начале чемпионата, вышли в полуфинал, где встретятся с французами, победившими сегодня со счётом 2:0 Уругвай.

Такой вот чемпионат мира по футболу в России: в полуфинале сыграют только европейские сборные.