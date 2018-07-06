Варшава, 6 июля, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Почти три четверти поляков не хотят видеть в своей стране беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, но более половины жителей Польши готово принимать мигрантов из Украины, сообщило 5 июля издание TVP.info со ссылкой на данные Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Против приема беженцев неевропейского происхождения выступают 72% опрошенных, за — 22%. При этом за прием граждан Украины из зоны гражданского конфликта выступает 56% поляков, а против — 35%.

Исследователи отметили, что хуже всего к украинцам относятся жители сёл, малообразованные и неквалифицированные рабочие.

Напомним, что по данным экспертов, 93% украинских гастарбайтеров заняты неквалифицированным физическим трудом.

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