Великий Новгород, 6 июля, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Городское отделение партии «Единая Россия» в Великом Новгороде сменит руководителя перед выборами в думу города нового созыва: Владислав Букетов, возглавлявший городское отделение с 2012 года сегодня, 6 июля, объявил о сложении своих полномочий.

Novgorod.er.ru Владислав Букетов

Конференция городского отделения партии собиралась для обсуждения вопросов предстоящих выборов в городской парламент. Как сообщается на сайте отделения партии, одним из основных станет вопрос о выдвижении списка кандидатов в депутаты думы Великого Новгорода.

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Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Владислав Букетов лишился руководящих постов в стройбизнесе: в феврале 2018 года он оставил пост генерального директора крупной компании-застройщика — ЗАО «Проектстрой», а в 2017 году завершил работу в ОАО «Институт «Новгородгражданпроект», где также был ранее генеральным директором.

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Напомним, что Букетов в думе Великого Новгорода пятого созыва является вице-спикером на общественных началах и возглавляет фракцию «Единой России».

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