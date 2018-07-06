Сана, 6 июля, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Йеменское шиитское движение «Ансар Алла», также известное как хуситы, заявило 6 июля о запуске баллистической ракеты по промышленному району в одной из провинций Саудовской Аравии.

(сс) Free-Photos Ракета летит к цели

По информации телеканала «Аль-Масира», ракета была нацелена на промышленный центр в саудовской провинции Джизан.

Стоит отметить, что саудовское новостное агентство SPA в тот же день объявило «о перехвате ситемой ПВО королевства баллистической ракеты, запущенной мятежниками-хуситами».

Как сообщало ИА REGNUM, йеменские хуситы обстреливают территорию Саудовской Аравии, считая это ответом на ее вмешательство в гражданский конфликт в Йемене на стороне йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади.