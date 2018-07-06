Казань, 6 июля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. 6 июля на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч ¼ финала чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Бразилии и Бельгии. Противостояние завершилось минимальной победой «красных дьяволов» со счетом 2:1.

Fifa.com Радуется победе

На 13-й минуте Фернандиньо перенаправил мяч в сетку своих ворот после подачи Шадли с углового — 0:1. Через 18 минут Кевин Де Брёйне удвоил преимущество мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:2. На 76-й минуте Ренато Аугусто вернул Бразилию в игру — 1:2.

Статистика матча (Бразилия/Бельгия)

Удары 15/7

Удары в створ 9/3

Владение 58%/43%

Фолы 11/15

Составы на матч:

Бразилия: Бекер, Фагнер, Сильва, Миранда, Паулиньо, Фернандиньо, Коутиньо, Неймар, Виллиан, Жезус.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Витсель, Феллайни, Менье, Шадли, Де Брёйне, Лукаку, Азар.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Алдервейрелд — 48, Менье — 71, Фернандиньо — 85, Фагнер — 90.

Голы: Фернандиньо (авг) 13 — 0:1, Де Брёйне 31 — 0:2, Аугусто 76 — 1:2.