Киев, 6 июля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. О попытках «незаконного преподавания» на русском языке родители школьников будут сообщать на горячую линию. С таким предложением выступила народный депутат Украины Анна Гопко 6 июля в Верховной раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

«Я не сомневаюсь, что Министерство образования обеспечит осуществление образовательного процесса на государственном языке, учредив горячую линию, куда родители смогут обращаться по поводу фактов незаконной русификации, а также систему мониторинга выполнения закона по части образовательного процесса на украинском языке», — заявила депутат.

Напомним, как сообщил политолог Руслан Бортник, в ходе борьбы за украинский язык численность его носителей за тридцать лет сократилась на 10 миллионов человек.

Читайте подробнее: За 30 лет носителей украинского языка стало меньше на 10 млн — политолог