На Украине предложили бороться с «русификацией» в школе при помощи доносов
Киев, 6 июля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. О попытках «незаконного преподавания» на русском языке родители школьников будут сообщать на горячую линию. С таким предложением выступила народный депутат Украины Анна Гопко 6 июля в Верховной раде.
«Я не сомневаюсь, что Министерство образования обеспечит осуществление образовательного процесса на государственном языке, учредив горячую линию, куда родители смогут обращаться по поводу фактов незаконной русификации, а также систему мониторинга выполнения закона по части образовательного процесса на украинском языке», — заявила депутат.
Напомним, как сообщил политолог Руслан Бортник, в ходе борьбы за украинский язык численность его носителей за тридцать лет сократилась на 10 миллионов человек.
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