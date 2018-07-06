Казань, 6 июля, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Сборная Бразилия отыгрывает один мяч в матче с Бельгией. Фелиппе Коутиньо подобрался к штрафной Бельгии и в стиле Гарринчи шикарно забросил мяч на вышедшего на замену Ренато Аугусто, который головой ударил в нижний угол ворот. Вратарь Бельгии Тибо Куртуа остался не у дел.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Бразилии

В первом тайме после углового, поданного Насером Шадли, Фернандиньо плечом срезал мяч в собственные ворота. А на 32-й минуте Кевин де Брюйне после фирменной вертикальной атаки бельгийцев шикарным ударом пробил Алисона, удвоив счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Нижнем Новгороде сборная Франции обыграла сборную Уругваю со счётом 2:0. Голы забили Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.