Вашингтон, 6 июля, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Госдепартамент США поприветствовал принятие в Киеве нового закона о нацбезопасности Украины, сообщается 6 июля на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

«Соединённые Штаты приветствуют новый закон Украины «О национальной безопасности», принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля», — указано в сообщении госдепа.

Особо отмечено, что закон обеспечит возможность расширенно взаимодействовать с НАТО и в очередной раз укрепляет ориентацию Украины.

«Полная реализация закона, создание парламентского комитета по надзору за сферой безопасности и новый закон о Службе безопасности Украины ещё больше укрепит западную интеграцию страны», — отметили в американском госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон поддерживает идею о членстве Украины в НАТО, однако другие члены альянса предпочитают сдерживать позывы Киева к скорейшему вступлению в Североатлантический военный блок.