Монреаль, Канада, 6 июля, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В канадской провинции Квебек число погибших от аномальной жары возросло до 50 человек. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Канады.

(сс) stuarthampton Жажда

Напомним, в последние дни в канадской провинции Квебек установилась очень жаркая и влажная погода. Столбик термометра поднимался выше +40 градусов Цельсия.

Днём ранее канадский минздрав сообщил о 33 погибших от удушающей жары. Теперь сообщается о как минимум 50 погибших. Большинсвто погибших — мужчины в возрасте от 53 до 85 лет, которые жили на верхних этажах многоквартирных домов без кондиционеров.

Синоптики обещают, что уже сегодня к вечеру температура воздуха понизится до +13 градусов Цельсия. Тем не менее медицинские службы не отменяют режим повышенной готовности, так как последствия 40-градусной жары с повышенным уровнем влажности всё ещё могут сказываться на жителях города.

«Уровень опасности остаётся высоким, несмотря на снижение уровня влажности», — заявил представитель службы оказания экстренной помощи Канады Стефан Оверхофф.