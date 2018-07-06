Львов, Украина, 6 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Решение о прекращении сотрудничества с вратарем юношеской команды львовского футбольного клуба «Карпаты» Михаилом Готрой единолично принял вице-президент клуба Олег Смалийчук, сообщил он 6 июля на странице в социальной сети Facebook.

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«Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому нас**ть мне на мнение пророссийских бродяг. Бог им судья», — заявил Смалийчук.

Напомним, вся «вина» футболиста состояла в том, что он выложил на своей странице в социальной сети фото в поддержку российской сборной по футболу.