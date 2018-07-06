Екатеринбург, 6 июля, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге закончили принимать документы от лиц, желающих стать мэром Екатеринбурга. Всего на участие в конкурсе заявились 22 человека.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбург

Среди них три кандидата имеют наибольшие шансы на успех. Это первый вице-мэр Алексей Кожемяко, свердловский вице-губернатор Александр Высокинский и вице-спикер областного Заксобрания Виктор Маслаков.

Возможно, кто-то из них и станет мэром. К 25 июля конкурсная комиссия определится со своим выбором. А депутаты уже новой думы сделают это в сентябре, на своём первом после выборов заседании.

Напомним, схема управления городом была изменена весной. По новым правилам, Екатеринбург возглавляет мэр, избираемый гордумой из кандидатов, определённых конкурсной комиссией.

А думу эту ещё предстоит избрать. Выборы состоятся 9 сентября. Борьба обещает быть жёсткой. В руках будущих депутатов, без преувеличения, судьба города. Некоторые кандидаты уже сдали документы в избирком.