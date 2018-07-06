Киев, 6 июля, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Доля подержанных автомобилей на первичном рынке Украины в июне 2018 года составила 58%, или 15,3 тыс. авто, заявили 5 июля в ассоциации Укравтопром.

«Это рекордное количество ввезенных автомобилей, бывших в эксплуатации, которые регистрировались в течение одного месяца, и наибольшая доля таких авто на первичном рынке за последние годы», — рассказали в Укравтопроме.

В организации также отметили, что в июне спрос на подержанные авто вырос в 1,9 раза по сравнению с июнем 2017 года, а по сравнению с маем 2018-го спрос вырос на 14%.

Напомним, за 10 лет, с 2008 по 2018 год, производство автомобилей на Украине упало в 90 раз. Устойчивый рост демонстрируют продажи подержанных автомобилей из стран Европы.

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