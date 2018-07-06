Пекин, 6 июля, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Китайские ВМС провели испытания подводной лодки с воздухонезависимой энергоустановкой, сообщает 6 июля портал navyrecognition.com.

Моряки ВМС Китая

Испытания подводной лодки проекта Type 039A признаны успешными, китайские военные сообщают, что новая подлодка способна находиться под водой до трех недель, тогда как субмарины с дизельными двигателями могут не всплывать максимум четверо суток.

По утверждению китайских военных моряков, по итогам испытаний субмарина проекта Type 039A побила все рекорды китайского флота по времени и глубине погружения, уступив только атомным подводным лодкам.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай продолжает модернизацию и наращивание численности военно-морского флота. В частности, в ближайшее время в состав ВМС Китая поступит второй авианосец.