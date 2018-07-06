Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 21:49 — ИА Регнум. В Сочи (Краснодарский край) сегодня, 6 июля, выпали обильные осадки, что привело к подтоплению ряда улиц курортного города. Между тем 7 июля на сочинском стадионе «Фишт» будет проходить решающий для российской сборной матч против сборной Хорватии — если российские футболисты победят, то они выйдут в полуфинал чемпионата мира.

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

По данным МЧС, из-за сильного ливня три участка федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи оказались подтоплены. В самом Сочи оказалась затоплена привокзальная площадь железнодорожной станции Адлер.

В ликвидации последствий подтопления задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Идёт откачка воды. Всего за сегодня в Сочи выпала треть месячной нормы осадков.

При этом в организационном комитете «Россия-2018», который отвечает за проведение матчей чемпионата мира по футболу, заявили, что газону стадиона «Фишт» ничего не угрожает. Кроме того, по прогнозам синоптиков, погода 7 июля должна нормализоваться.