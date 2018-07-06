Киев, 6 июля, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Ежедневные убийства, которые происходят в Киеве, — яркое свидетельство того, что Украина фактически утратила государственность и существует по инерции, заявил бывший советник президента Януковича Андрей Портнов 5 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ураина

По мнению политика, это делает не важной суету вокруг попыток построить новую национальную идентичность, противостоять «агрессору» и втянуть Украину в НАТО.

Напомним, 5 июля в Киеве в машине был найден труп подполковника полиции Дмитрия Глушака.

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