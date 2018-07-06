Казань, 6 июля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Бразилия, пропустившая за четыре матча чемпионата мира всего один гол, в четвертьфинальной игре за 30 минут пропустила уже два. На 32-й минуте Бельгия провела фирменную вертикальную атаку, а этот стиль мы отмечали в превью к матчу, и Кевин де Брюйне шикарным ударом пробил Алисона.

Fifa.com Болельщики в шоке

Первый гол, напомним, после углового, поданного Насером Шадли, влетел в бразильские ворота от плеча Фернандиньо.

Теперь Бразилии надо массированно наступать, а бельгийцы будут комфортно чувствовать себя на контратаках. Возможно, мы увидим главную сенсацию чемпионата — вылет бразильцев.