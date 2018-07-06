Казань, 6 июля, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Бельгия, сдержав натиск бразильцев в начале матча, забила первый мяч во встрече, которая сейчас идёт в Казани. И, как мы предупреждали, ключевым стал «стандарт». Вышедший в стартовом составе Насер Шадли — герой прошлого матча с Японией — подал угловой, а Паулиньо и Фернандиньо сотворили нечто из серии «убийственная коробочка». Выпрыгнув, чтобы вынести мяч, они помешали друг другу сделать это. И от плеча Фернандиньо мяч залетел в ворота Алисона.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил

Неожиданное начало? С одной стороны. А, с другой, Бельгию не случайно называют теневым фаворитом чемпионата мира — 2018.