Киев, 6 июля, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Игрокам закарпатской футбольной команды Karpatalja, которая стала чемпионом мира среди команд, представляющих непризнанные государства, запрещен въезд на Украину, следует из документа, опубликованного депутатом Верховной рады Андреем Ильенко 6 июля на странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

В результате проверки футболистам — гражданам Украины было вынесено предупреждение. СБУ отправила в Федерацию футбола Украины рекомендации лишить их футбольной лицензии. Игрокам — гражданам Венгрии был запрещён въезд на Украину.

Напомним, в начале июня 2018 года сборная Закарпатья, обыграв сборную Северного Кипра со счетом 3:2, стала чемпионом мира по версии организации ConIFA. Вскоре после этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости проверки команды украинскими правоохранителями. Выяснилось также, что куратором команды является депутат Береговского районного совета Тиберий Фееш.

Читайте подробнее: Футбольную команду из Закарпатья проверит СБУ