Краснодар, 6 июля, 2018, 21:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей погибли восемь человек. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.

Андрей Грук ИА Красная Весна Автомобиль Скорой помощи

ДТП произошло в Белореченском районе Краснодарского края на автодороге недалеко от населённого пункта Гливенко Рязанского сельского поселения. Столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, на месте погибли восемь человек. Ещё один человек получил ранения.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.