Казань, 6 июля, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Если бы сборные Бразилии и Бельгии встретились в финале чемпионата мира — 2018, никто бы не удивился. Эти команды показывают отличный футбол будущего.

Gazprom.ru Футбол

Бельгия и Бразилия славны не только отличными игроками, подготовкой, выучкой, но, прежде всего, тем, как регулируют, варьируют темп игры, тем, насколько они вариативны в атаке. Тут будет уместно сравнение с опытным оркестром, который играет то громче, то тише, то медленнее, то быстрее. Так же — сборные Бельгии и Бразилии.

Что может стать ключевым в их противостоянии? Многое, слишком многое будет зависеть от концентрации. При этом и для бельгийцев, и для бразильцев — данный матч решающий. Бразилия хочет реабилитироваться за домашний чемпионат мира — 2014, а бельгийцы с таким поколением игроков должны выигрывать прямо сейчас: другого шанса не представится. У Бельгии нет проблем с составом, у Бразилии игру пропускает «краеугольный камень» в центре поля — Каземиро. Бельгийцам надо играть быстрее, проводя свои фирменные вертикальные атаки.

Данный матч, который пройдёт в Казани (Татария прощается с чемпионатом мира), достоин финала. Ну или как минимум полуфинала. Однако мы увидим его в четвертьфинале. Что ж, нам повезло.

Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.