Киев, 6 июля, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Украинские строители практически завершили строительство дамбы на Северо-Крымском канале, заявил 6 июля начальник второго отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган, сообщило издание «Крым.Реалии».

Krymology.info Северо-Крымский канал

На данный момент сооружение готово на 80−90%. С осени 2018 года Крым сможет получать воду:

«Как только Автономная Республика Крым вернется в лоно Украины, мы в любой момент можем подать воду. Вопрос одного-двух-трех дней. Мы сможем открывать затворы, сможем закрывать щиты, снимаются шандоры — и вода пойдет на Крым», — уточнил Биган.

Напомним, к 2030 году Россия планирует решить проблему с водоснабжением Крыма, вложив более 36 млрд рублей.

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Отметим, что перекрытие Северо-Крымского канала уже ударило по Украине, став причиной засоления почв и затопления участков территории Херсонской области.

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