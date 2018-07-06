Киев, 6 июля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Компания Facebook ограничивает свободу слова «украинских активистов» и содействует распространению информации из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается 6 июля в письме, направленном министерством информационной политики Украины руководству Facebook.

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По мнению украинского ведомства, исправить эту прискорбную ситуацию можно путем пресечения использования инструментов Facebook «как средства ограничения свободы слова украинских активистов, и вместо этого принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании».

Напомним, соцсети не в первый раз вызывают подозрения у властей Украины. Ранее Киев уже запретил на территории страны «агрессивные» «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и ряд других российских ресурсов.