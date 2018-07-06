Киев, 6 июля, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Город Горловка и Новоазовский район Донбасса станут первыми территориями ДНР, которые оккупирует Украина в случае, если в зону конфликта войдут иностранные миротворцы, заявил 6 июля советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает УНН.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Захватнические планы

«Освобождаем эти районы, исходя из мощностей ООНовской миссии. 3000 человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», — подсчитал чиновник.

Украина решится на эти шаги только после принятия окончательного решения о захвате Донбасса, заявил Варченко.

Напомним, что глава ДНР Александр Захарченко подчеркнул, что Киеву нужны не миротворцы, а интервенты, которые помогут уничтожить Народные Республики Донбасса. Он также отметил, что любые попытки входа миротворцев по украинскому сценарию превратят их в мишени для защитников ДНР и ЛНР.

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