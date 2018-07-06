Лондон, 6 июля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью Трамп во время официального визита американского лидера в Соединённое королевство. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил CNBC посол США в Великобритании Вуди Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

По его словам, встреча Трампа с Елизаветой II состоится в Виндзорском замке — одной из официальных резиденций британской королевы.

Это будет последняя из официальных встреч Трампа во время его визита в Великобританию.

После аудиенции у королевы Трамп с супругой направятся в Шотландию, где проведут выходные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские власти активно готовятся к визиту Трампа и ожидают массовых акций протеста противников политики Трампа.