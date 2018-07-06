Дамаск, 6 июля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

5 июля протурецкие боевики провели атаку на позиции Сирийской арабской армии, которые расположены недалеко от города Аль-Баб. Они решили взять город Тадеф. Есть неподтвержденная информация, что боевики сумели выбить сирийских военных из нескольких районов.

Турецкое командование отреагировало на эти действия боевиков и исключило из состава сил, участвовавших в операции «Щит Евфрата», группировку «Ахрар Аль-Шаркия», а также другие группы, которые принимали участие в нападении на город. Местные источники из числа исламистов также подтверждают эту информацию.

Таким образом, эти группировки лишились защиты по соглашению о деэскалации и становятся в очередь на уничтожение силами САА и ВКС РФ.

Провинция Хама

В связи с окончанием ведения боевых действий в южной части провинция Хама тысячи сирийцев занимаются урегулированием своего гражданского статуса. Среди этих желающих есть и несколько сотен бывших боевиков. Они являются выходцами из этих мест и не хотят переезжать в другое место. Правительство Сирии настроено конструктивно по данному вопросу.

На севере провинции Хама группировка «Хурас Аль-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно совершает нападения на позиции САА. Недавно боевики атаковали сирийских военных в Таль Биззам. Всё это совершается при молчаливом попустительстве турецких военных наблюдателей.

Провинция Дераа

Лидеры бригад «Южного фронта» Свободной сирийской армии ведут переговоры о капитуляции с российским Центром по примирению враждующих сторон. Пытаясь выторговать более выгодные условия, они хотят привлечь к переговорам ООН.

Тем не менее базовые вопросы уже отрегулированы, пока боевики настаивают на поэтапной сдаче оружия, что не устраивает российский ЦПВС и сирийское правительство.

Деваться боевикам «Южного фронта» некуда. Иордания никого не пропустит на свою территорию, даже беженцев. Сирийские войска при поддержке ВКС РФ берут этот район в клещи.

У границы с Иорданией захвачены уже девять пограничных застав. Идут бои за последний опорный пункт у пограничного КПП Насииб, населенный пункт Ум Эльмиатин.

Вопрос беженцев тоже решает сирийская власть. Через гуманитарный коридор Кафр-Шамс на территорию под контролем правительства вышло уже более пяти тысяч человек, в том числе и семьи повстанцев.

Однако более четырех сотен так называемых «умеренных» боевиков присоединились к группировке «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группировка входит в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно совершила нападение на позиции Сирийской арабской армии в населенном пункте Шейх Мискин.

Провинция Ракка

5 июля в ходе операции по зачистке в городе Ракка была найдена подпольная фабрика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. В ходе ее осмотра произошел взрыв большой мощности. По сообщениям местных источников, несколько десятков человек убито и ранено.

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