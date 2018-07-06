Оренбург, 6 июля, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Международный аэропорт Оренбурга теперь будет должен проверять бортовое питание перед полётами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном суде.

alexandergroshev Аэропорт Оренбурга

Заставить аэропорт проверять, чем кормят пассажиров на борту, потребовала Уральская транспортная прокуратура. Ведомство посчитало, что иначе безопасность пассажиров не обеспечена. Бортовое питание, конечно, проверяли, но при этом допускались нарушения требований законодательства. Дело в том, что помещение аэропорта должны были оснастить специальными средствами. Например, рентгенотелевизионными интроскопами. Но этого не было сделано.

Прокуратура потребовала исправить недочёт, а затем пошла в суд. И в суде первой инстанции нашла поддержку и понимание. Судья решил, что неисполнение таких требований может реально угрожать здоровью и жизням людей и вообще безопасности полётов.

В итоге суд обязал аэропорт установить такие приборы и тем самым обеспечить положенный досмотр. Ответчик подал апелляцию. Но облсуд её не удовлетворил.

Официального комментария аэропорта Оренбурга пока нет.