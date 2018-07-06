Павия, Италия, 6 июля, 2018, 20:49 — ИА Регнум. В итальянской провинции Ломбардия начинается судебное рассмотрение дела 29-летнего боевика нацгвардии Виталия Маркива, сообщило 6 июля «Радио Свобода».

Цитата из х/ф «Радуга». Реж. Марк Донской. 1943. СССР Трибунал

Маркива подозревают в убийстве 24 марта 2014 года итальянского фотографа Андреа Рокелли и русского переводчика Андрея Миронова во время боевых действий в Донбассе возле города Славянск.

Напомним, Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии. Он был задержан в аэропорту Болоньи летом 2017 года.