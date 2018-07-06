Махачкала, 6 июля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев заключен под стражу. Решение о его аресте на 10 дней вынес 6 июля Советский районный суд Махачкалы. Вместе с ним арестован и руководитель ГКУ «Автохозяйство» Асхабали Абдулатипов — племянник экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, пишет «Молодежь Дагестана».

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Информация издания об этапировании бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева в Москву, где якобы будет расследоваться уголовное дело о превышении им должностных полномочий, не подтвердилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По информации источника в правоохранительных структурах, его подозревают в нанесении ущерба на 14 млн рублей. Алиев якобы содержал в правительственном гараже частный автомобиль, на котором передвигался глава республики Рамазан Абдулатипов.