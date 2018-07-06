Кабул, 6 июля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Во время визита министра обороны Грузии Левана Изория на афганскую базу «Кундуз», где служат военнослужащие четвертой механизированной бригады ВС Грузии, было совершено вооруженное нападение, сообщили 6 июля в пресс-службе министерства обороны Грузии.

Mod.gov.ge Министр обороны Грузии на базе «Кундуз»

Министр посетил военную базу вместе с представителями вооруженных сил Германии, под командованием которых в Афганистане служат грузинские военнослужащие.

Изория также встретился с личным составом взвода четвертой механизированной бригады на военной базе «Мармал» в городе Мазари-Шариф.

Напомним, военнослужащие Грузии в Афганистане входят в силы быстрого реагирования НАТО. В американской миссии «Решительная поддержка» принимают участие 870 грузинских военных.

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