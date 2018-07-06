Киев, 6 июля, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Украина находится под внешним управлением, считает 58% граждан страны, сообщил 6 июля телеканал 112.ua со ссылкой на результаты социологического исследования компании «Социс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позолоти

При этом лишь 51% считает, что от внешнего управления следует избавиться.

Отметим также, что за сохранение поста президента выступает 68% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным социологического исследования группы «Рейтинг», 76% украинцев назвали развитие ситуации в стране неправильным, 78% считают главной проблемой страны войну в Донбассе, но за её прекращение выступает только 63% респондентов.

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