Москва, 6 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по региональной политике и делам Дальнего Востока Алексей Корниенко (КПРФ) обратился с официальным запросом к Центробанку и Минфину с предложением доработать законопроект, предполагающий согласование всех переводов на банковские карты, пишут «Известия» 6 июля.

Речь идет о поправках, предложенных Центробанком. Так, регулятор предлагает обязать банки запрашивать у клиентов согласие на получение на свой счет средств через мобильный перевод. При этом предлагается полностью запретить переводить средства онлайн без согласия получателя и используя только номер его мобильного телефона.

Как отмечает Корниенко, такие нововведения значительно замедлят процесс денежных переводов, а также вызовет недовольство и жалобы среди клиентов банка.

«Возможно также увеличение числа случаев телефонного мошенничества», — отмечает депутат в своем запросе.

Он также опасается, что существующие сегодня экспертные оценки окажутся верными и процедура будет выгодна только операторам мобильной связи. Так, они получат дополнительную прибыль от передачи смс-сообщений, а расходы потребителей только увеличатся.

Помимо этого, отмечает депутат, запуск новых правил может в целом заморозить денежные переводы по стране. Так, например, предложение ЦБ сегодня никак не регулирует процесс перевода средств для граждан, у которых к одному мобильному телефону привязано несколько банковских счетов.

Поддержал такие опасения и замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР). Как заявил депутат «Известиям», Центробанк фактически действует в интересах мобильных операторов и увеличивает расходы обычных граждан.

«Это полный абсурд, который ни к чему, кроме как дополнительным затратам на сотовую связь не приведет», — уверен Свинцов.

Основной плюс онлайн-переводов в их мобильности и технической простоте, отметил в беседе с изданием президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Если же предложения ЦБ будут приняты и вступят в силу, то это сильно усложнит процедуры. При этом, по его словам, никакой необходимости в таких изменениях нет — банкиры сегодня не сталкивались с жалобами на мошенничество при переводах средств по номеру телефона или с заявлениями об их небезопасности.