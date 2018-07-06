Киев, 6 июля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз» подала в Стокгольмский арбитражный суд иск с требованием пересмотреть тариф на транзит российского газа. Сообщение опубликовано 6 июля на официальном сайте «Нафтогаза».

Газопровод

"В марте 2018 года «Нафтогаз» направил «Газпрому» запрос касательно пересмотра тарифа и инициировал переговоры в соответствии с правилами контракта. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности, правил образования тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню» — сказано в сообщении.

«Нафтогаз» рассчитывает пересмотреть тариф, начиная с марта 2013 года. Сумма денежных требований украинской компании составляет $11,58 млрд, не считая процентов.

Напомним, в Киеве убеждены, что Стокгольмский суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку транзитного газа. Украинская компания пытается «арестовать» активы «Газпрома» за рубежом, однако без особого успеха. В свою очередь «Газпром» начал процедуру разрыва отношений с «Нафтогазом» и оспорил решение Стокгольмского арбитража.

Читайте также: «Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов