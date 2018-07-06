Вашингтон, 6 июля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отметил укрепление стратегического сотрудничества с официальной Астаной, сообщает 6 июля пресс-служба президента Казахстана.

Akorda.kz Назарбаев и Трамп

Об этом президент США заявил в тексте поздравительного письма, направленного президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по поводу его дня рождения и 20-летнего юбилея столицы страны Астаны.

Трамп отметил свое удовлетворение личными дружескими отношениями, закрепленными в январе во время встречи с Назарбаевым в Белом доме.

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