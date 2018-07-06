Тбилиси, 6 июля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Системы оповещения населения Грузии о чрезвычайных ситуациях будут установлены по всей территории страны до конца 2021 года, сообщает 6 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии Левана Давиташвили.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

По его словам, власти приступят к установке системы оповещения в ближайшее время. Они позволят уполномоченным ведомствам получить информацию, необходимую для проведения превентивных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Местийском районе высокогорной Сванетии часть скалы обрушилась в реку Ненскра, что привело к затоплению посёлка Чубери. 6 июня на место происшествия прибыл председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе и министр сельского хозяйства.