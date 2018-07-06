Тамбов, 6 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 6 июля, вручил ключи от еще одного введенного в эксплуатацию долгостроя в областном центре представителям дольщиков, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье (фрагмент). 1965

В Тамбове стало меньше еще одним долгостроем. Сдан в эксплуатацию дом по адресу переулок Звездный, 13Б. Всего участникам долевого строительства передано 39 квартир.

Эту пятиэтажку начали строить еще в 2013 году. Но в 2016 году застройщик (компания «ЦентрЖилСтрой») неожиданно остановил работы. Люди забили тревогу. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Александр Никитин. Застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности, а позже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Благодаря действиям региональной власти строительство удалось возобновить лишь осенью 2017 года.

Обязательства достроить дом взяла на себя «АИЖК Тамбовской области». Из-за того, что объект долго простаивал, строителям пришлось заново переделывать крышу. Кроме того, были произведены работы по наружным и внутренним газовым и электрическим сетям, тепло‑ и водоснабжению, выполнены отделочные работы и благоустроена прилегающая территория.

Ключи от новых квартир теперь уже бывшие обманутые дольщики получили из рук губернатора, который пожелал новоселам счастья.

«Мною поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков до конца года. Тамбовская область сегодня один из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время мы планируем сдать еще один долгострой», — отметил Александр Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области разработают региональный закон по защите прав дольщиков. Разработкой документа займётся рабочая группа, созданная по поручению губернатора Александра Никитина.