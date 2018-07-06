Симферополь, 6 июля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Недоработка коммунальщиков и сильный ливень стали причиной падения множества деревьев на улицах Симферополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь ушел под воду после очередного ливня

В частности, на перекрёстке улиц Маяковского и Желябова большая ветка обрушилась на джип Toyota с людьми в салоне.

«Там дерево упало, 30 минут назад проходил мимо, «скорая» стояла, дерево резали. Скорее всего, кого-то придавило», — сообщают в соцсетях очевидцы.

Помимо этого, крупные ветки перекрыли движение на улицах Чернышевского, Козлова, переулке Шаталова и других районах города, из-за чего на соседних улицах образовались пробки. В некоторых местах люди вынуждены проезжать к своим домам по тротуару.

«Лучше бы не попадать на такие случаи, а то уж очень утомляют эти пробки. У нас как дождь, так стихийное бедствие: деревья падают, город плавает», — обсуждают ситуацию в соцсетях симферопольцы.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Улицы города буквально завалены ветками

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столица Крыма испытывает большие проблемы с системой ливневой канализации: после каждого обильного ливня районы города буквально уходят под воду. В 2017 году администрация города заложила в проект бюджета на 2018 год около 50 млн руб. на подготовку документации строительства ливнёвок. В целом городу необходимо 770 км новой ливневой канализации, её строительство предположительно будет стоить около 22 млрд рублей.

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