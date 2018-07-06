Калуга, 6 июля, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В зале официальных приемов администрации Калужской области сегодня, 6 июля, губернатор Анатолий Артамонов с супругой по традиции встретились с семейными парами региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на торжественный приём пригласили представителей всех районов, проживших в крепком браке более 25 лет, чьи отношения характеризует любовь, верность и умение воспитывать детей.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Медаль «За любовь и верность»

Ведущими праздника стала многодетная семейная пара, знакомая калужанам и жителям области по авторским программам телеканала «Ника», — Юрий и Марина Глушенковы.

Поздравляя гостей, Анатолий Артамонов отметил, что встреча с такими семьями всегда доставляет радость:

«Это большое удовольствие — видеть людей, которые понимают истинный смысл жизни. Самое главное для каждого человека — за суетной чередой дел и забот не забывать, для чего мы живем на этой земле, какая наша самая главная задача. Она заключается в том, чтобы радоваться и любить. Нежно любить своих родителей, своих детей, саму жизнь. В этой любви человеку легче переносить тяготы, которые каждому выпадают в его жизни».

По мнению губернатора, именно в семье находятся глубинные корни человеческого счастья.

Обращаясь к истокам праздника, глава калужского региона подчеркнул, что земное служение и любовь святых Петра и Февронии является образцовой и чудотворной. Люди, обращающиеся к ним за поддержкой, находят утешение, чувствуют их помощь.

Анатолий и Зоя Артамоновы вручили всем приглашенным супружеским парам грамоты и памятные медали «За любовь и верность», учрежденные организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Данная награда присуждается лучшим семьям России.

В этот день, а калужском в сквере у храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялся праздничный молебен святым Петру и Февронии Муромским. Богослужение возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. Участие в церемонии принял заместитель губернатора Руслан Смоленский. В числе почетных гостей праздника были калужские семьи, отметившие в браке серебряные и золотые юбилеи, воспитавшие своих и приемных детей. В рамках мероприятия им были вручены памятные медали «За любовь и верность», состоялась праздничная концертная программа.