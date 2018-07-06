Тамбов, 6 июля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, учредителем которого является региональная администрация, отметил десятилетие деятельности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства отметил десятилетие

Фонд содействия кредитованию МСП сегодня является ключевым институтом финансовой поддержки малого бизнеса в регионе. Он работает по государственным программам поддержки бизнеса и оказывает широкий спектр финансовых услуг. Изначально он только предоставлял поручительства по кредитным договорам. Сегодня занимается выдачей микрозаймов, активно сотрудничает и привлекает крупные финансовые ресурсы через федеральные институты поддержки: корпорацию развития, фонд развития моногородов и другие структуры.

Фонд также является учредителем региональной лизинговой компании. Особое внимание с прошлого года уделяется развитию молодёжного предпринимательства. Так, для стартапов создано специализированное структурное подразделение по всесторонней поддержке начинающих бизнесменов — центр поддержки молодёжных инициатив.

С юбилеем коллектив поздравил первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов, который отметил вклад организации в развитие предпринимательской деятельности в регионе.

Что касается результатов, то за 10 лет работы фондом было выдано поручительств на сумму свыше 2,8 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить кредитов на сумму 6,5 млрд рублей, сохранить более 12,4 тыс. рабочих мест и создать еще 1,8 тыс. новых рабочих мест. При этом предприниматели уплатили налогов на сумму более 500 млн рублей. По состоянию на июль 2018 года 1 рубль гарантийного капитала привлек 15 рублей кредитных средств в экономику Тамбовской области.