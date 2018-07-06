Тбилиси, 6 июля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. И. о. министра юстиции Грузии Михаил Сарджвеладзе представил прокурорскому совету окончательный список кандидатов на пост главного прокурора страны, сообщает 6 июля издание «Новости-Грузия».

Статуя Фемиды

На должность претендуют глава администрации правительства Грузии Шалва Тадумадзе, председатель партии «Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе и профессор права Тбилисского государственного университета Нино Гогниашвили. Заявки в министерство поступили от 21 гражданина Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в отставку ушел главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Этого потребовали участники протестной акции в Тбилиси, которые выступили за справедливое расследование уголовного дела об убийстве двух подростков 1 декабря 2017 года.