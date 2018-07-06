Пермь, 6 июля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Скандал с запретом официального символа Победы в Великой Отечественной войне — Знамени Победы на праздничной демонстрации 9 мая в Пермском крае выходит на федеральный уровень. Сегодня, 6 июля, общественное движение «Суть времени» направило требование разобраться в ситуации с запретом Знамени Победы на демонстрации в честь Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в адрес главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Халдей Знамя Победы над Рейхстагом

Напомним, скандал разгорелся после того, как в Перми сотрудники полиции не допустили в колонны «Бессмертного полка» людей, пришедших со знаменами, в том числе с официальным символом Победы в Великой Отечественной войне — Знаменем Победы. При этом тех участников шествия, которым удалось пронести в колонну Знамя Победы, полицейские выводили из колонн.

Участники шествия сообщили журналистам, что представители полиции, волонтеры и работники администрации утверждали, что запрет флагов и знамен, в том числе Знамени Победы, исходит от администрации города, которая организовывала данное мероприятие.

Напомним, что в 2007 году президент Российской Федерации подписал закон «О Знамени Победы». Согласно этому закону, официальным символом Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов является Знамя Победы, а именно — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. Более того, в законе четко прописано, что Знамя Победы — это государственная реликвия России.

Движение «Суть времени» решило разобраться в этой вопиющей ситуации и потребовало от властей объяснений. Общественники направили свой запрос с требованием дать оценку инциденту в аппарат правительства Пермского края, которое возглавляет губернатор Максим Решетников. Оттуда чиновники, не решившиеся дать ответ, переправили запрос в администрацию Перми, а та, в свою очередь, предложила общественникам обратиться за разъяснениями к координатору акции «Бессмертный полк» в Перми — некоей Анне Отмаховой.

Иными словами, пермские власти расписались в своей полной беспомощности и в том, что фактическая власть в регионе принадлежит отдельным некоммерческим организациям, руководители которых могут отдавать распоряжения администрации и полиции.

Стоит отметить, что в Управлении МВД по Перми заявили, что запрет официального символа победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов — Знамени Победы на акции «Бессмертный полк» в Перми был утвержден протоколом заседания рабочей группы администрации города. А материалы к этому заседанию готовила некоммерческая организация во главе с Отмаховой.

Поняв, что региональная власть в Пермском крае в этом вопросе недееспособна, общественное движение «Суть времени» направило обращение в приемную президента Российской Федерации в Пермском крае, с требованием разобраться в сложившейся ситуации главному федеральному инспектору по Пермскому краю Сергею Половникову.

В обращении, автором которого выступил активист движения «Суть времени» Никита Федотов, справедливо указано, что действия чиновников из администрации города, принявших решение о запрете флагов и знамен для участников акции «Бессмертный полк» 9 мая в Перми, являются «аморальными, неправомерными и провокативными».

«Потому что никто не имеет права запрещать нести 9 Мая главный государственный символ Победы в Великой Отечественной войне. А там, где подобные запреты вводятся, например, на Украине и в Литве, это делается в рамках политики «десоветизации» и «декоммунизации» — с далеко идущими антироссийскими целями, главной из которых является пересмотр итогов Второй мировой войны», — сказано в обращении.