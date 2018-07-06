Тамбов, 6 июля, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Тамбовская область заняла 27 место в стране по численности сотрудников органов исполнительной власти по результатам исследований рейтингового агентства АКРА, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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По информации журнала «Метод», подготовленной совместно с рейтинговым агентством АКРА, администрация Тамбовской области вошла в топ-30 регионов с наименьшей численностью сотрудников органов исполнительной власти. В прошлом году по распоряжению главы администрации области Александра Никитина началась административная реформа в органах исполнительной власти области, цель которой — оптимизация численности и экономия бюджетных средств на содержание чиновничьего аппарата. В результате Тамбовская область заняла в рэнкинге 27-ю позицию по России.

Необходимо отметить, что по уровню расходов на содержание чиновничьего аппарата Тамбовская область относится к числу наиболее эффективных. При этом размер средней зарплаты тамбовских чиновников значительно ниже, чем в большинстве регионов России.

По мнению губернатора Александра Никитина, в органах власти должны работать эффективные сотрудники, обладающие целым набором административных, интеллектуальных, коммуникативных, контролирующих компетенций и порядочностью. Для привлечения в свою команду молодых амбициозных управленцев губернатор инициировал конкурс «Лидеры Тамбовщины» и сам выступает в роли наставника для конкурсантов.

Устойчивая тенденция сокращения госслужащих в России наблюдается с 2008 года. В 2014 году принят законопроект, в соответствии с которым предусматривается поэтапное уменьшение числа государственных служащих в период с 2015 по 2018 годы.