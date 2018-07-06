Москва, 6 июля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Представители России, Китая, Германии, Франции, Британии и Ирана изучат варианты ведения торговли, не зависящие от прихотей США, заявил 6 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Chris Dlugosz Окольный путь

Речь идет о выходе Вашингтона из многосторонней ядерной сделки с Ираном и восстановлении финансовых и экономических санкций США против этой страны. Кроме того, ряд компаний уже получили американские угрозы с требованием прекратить бизнес в Иране.

«Мы договорились — хотя это было и непросто сделать, учитывая не всегда совпадающие интересы европейской «тройки», Китая, России и самого Ирана, — что механизм совместной комиссии на уровне экспертов будет в постоянном режиме рассматривать варианты, которые позволят независимо от решения Соединенных Штатов продолжать придерживаться обязательств, взятых на себя в рамках СВПД, и обеспечивать такие методы ведения торгово-экономических связей с Ираном, которые не будут зависеть от прихоти Соединенных Штатов», — сказал Сергей Лавров.

«То, что они могут сделать, — это коллективно, индивидуально разработать такие формы торговли и расчетов с Ираном, которые не будут зависеть от доллара, грубо говоря, и которые будут вестись по линии компаний, видящих в торговле с Ираном большую выгоду, нежели в торговле с Соединенным Штатами», — добавил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вене 6 июля прошло министерское заседание всех оставшихся стран — участниц иранской ядерной сделки.