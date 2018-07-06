Нижний Новгород, 6 июля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде матчем сборных Уругвая и Франции открылась четвертьфинальная серия чемпионата мира — 2018. Градус напряжения игры, обещавшей стать одной из самых сложных на чемпионате, резко снизился из-за того, что уругвайцы недосчитались своего лидера — форварда Эдинсона Кавани. Он получил травму в предыдущем матче с португальцами.

Алексей Банников ИА REGNUM Болелщики Уругвая

В его отсутствии уругвайцам приходилось уповать на стандартное положения. И в начале матча с него мог отличиться защитник Хосе Мария Хименес, но французов спас вратарь Уго Льорис.

После этого сборная Франции благодаря Нголо Канте прибрала к рукам, а точнее — к ногам, центр поля, оккупировав подступы к штрафной площадке Уругвая. Мог забивать Килианн Мбаппе, но он растерялся, оказавшись один на один с уругвайским вратарём Фернандо Муслерой.

А в конце первого тайма французы всё-таки забили. Подопечные Дидье Дешама, выигравшего в качестве игрока чемпионаты мира и Европы, заработали право на штрафной удар. Его мастерски выполнил Антуан Гризманн, а замкнул элегантным кивком головы пришедший в атаку защитник Рафаэль Варан. А во втором тайме отличился уже сам Антуан Гризманн, к слову, являющийся фанатом уругвайского «Пеньяроля». Его удар не был не берущимся, но уругвайский вратарь — многоопытный, кстати, играющий уже на третьем чемпионате мира, — Фернандо Муслера сыграл неудачно, и от его рук мяч отскочил в ворота.

Всё, игра сделана. Уругвай не слишком уверенно атаковал после двух пропущенных голов, а французы грамотно удерживали преимущество.

Теперь сборная Франция встретится с победителем пары Бельгия — Бразилия, игра которых, как сообщало ИА REGNUM, состоится сегодня в 21:00. Уругвай же отправляется домой, оставив приятнейшее впечатление, прежде всего, тактической грамотностью. За это надо благодарить главного тренера Оскара Табареса, борющегося с неизлечимым заболеванием. Пожелаем Оскару излечения, а Уругваю — побед в будущем.