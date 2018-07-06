Ашхабад, 6 июля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Туркмении принята национальная программа по охране психического здоровья населения на 2018−2022 годы. Об этом 5 июля сообщает агентство «Туркменистан сегодня» со ссылкой на соответствующие постановления главы государства.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Сумасшедший в клинике

В соответствии с постановлением в стране создана Межотраслевая координационная комиссия по выполнению национальной программы на 2018−2022 года.

Кроме этого, в стране принята национальная стратегия по повышению физической активности населения на 2018−2025 годы.

Напомним, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов регулярно пропагандирует здоровый образ жизни. Во многих городах возводятся стадионы и прокладываются «тропы здоровья», а государственные служащие выходят на зарядку.