Нижний Новгород, 6 июля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. 6 июля на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч ¼ финала чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Уругвая и Франции. Противостояние завершилось уверенной победой французов со счетом 2:0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Франции

Первый гол в конце первого тайма забил центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан, замкнув навес Антуана Гризманна со штрафного — 0:1. На 60-й минуте Гризманн удвоил преимущество мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:2. Стоит отметить ужасную игру вратаря Фернандо Муслеры в этом моменте.

Статистика матча (Уругвай/Франция)

Удары 9/8

Удары в створ 4/2

Владение 43%/57%

Фолы 14/13

Составы на матч:

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Лаксальт, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Суарес, Стуани.

Франция: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Эрнандес, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Толиссо, Жиру.

Главный арбитр матча: Нестор Питана.

Предупреждения: Эрнандес — 33, Бентанкур — 38, Родригес — 69, Мбаппе — 69.

Голы: Варан 40 — 0:1, Гризманн 61 — 0:2.