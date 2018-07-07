Киев, 7 июля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Рассуждения константинопольского патриарха Варфоломея об истории присоединения польской, литовской (и, таким образом, как бы нынешней украинской) православных церквей к Московскому патриархату свидетельствуют о разгулявшемся аппетите Фанара, имеющего виды на украинских православных. Сможет ли константинопольская интерпретация церковной истории принести прибыль ее авторам, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Pronews.gr У патриарха Варфоломея своя история

Автономная Киевская митрополия, бывшая в составе Константинопольского патриархата, была передана в 1686 году константинопольским патриархом Дионисием IV и Священным синодом в каноническое ведение московского патриарха. Спор об обстоятельствах этой передачи продолжался долгое время, использование вопросов церковных в политических целях становилось особенно популярным, как только Российская империя или Советский Союз давали повод для возобновления этого разговора. А повод обычно состоял в той или иной слабости Российского государства на международной арене.

Но как бы ни хотелось представителям константинопольского патриархата повернуть дело в свою пользу, решать этот вопрос будет совокупный православный мир.

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